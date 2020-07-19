台北市長柯文哲19日以民眾黨主席身分，南下高雄旗山與美濃區為高雄市長補選參選人吳益政輔選。對於以低價上「博恩夜夜秀」，他說，因為曾博恩的父親是陳珮琪同學，也是台大醫院同事，「一定會打折的」。

由於「博恩夜夜秀」的收費標準因人而異，柯文哲過去上過兩次節目，其中一次免費、一次只付10萬元新台幣，遠低於蔡英文總統與前高雄巿長韓國瑜，柯文哲19日解釋收費問題。

柯文哲說，他不知道詳細價碼，不過，曾博恩的爸爸與太太陳珮琪是大學同學、也是他台大同事，所以，一定會打折。

至於北市府教育局花89萬與曾博恩所屬公司合作，柯文哲16日與博恩合體宣傳台北市教育局閱讀推廣活動，記者會是否另外付錢？柯文哲說，若選舉經費同仁會告知，若是市府經費，就按照標準採購程序，他不會知道；曾博恩的爸爸是同事 ，當然認識，所以之前上節目有友情贊助價。

(中時 )