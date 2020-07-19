連江縣政府舉辦第2屆馬祖莒光定向越野賽，9月12日、13日將於連江縣最南端的西莒島登場，賽事分為菁英組、背包客組、雙人組及菜埔澳組（純路跑組），即日起至7月31日止開放線上報名。連江縣縣長劉增應表示，今年賽事將延續尋寶主題，並將雙日運動賽事與觀光結合，路線規劃西莒島上美景做為打卡點，讓參賽者藉由賽事，認識國內旅遊最自然美的馬祖。

2020馬祖莒光定向越野賽，報名好禮依不同組別贈送戰地標語巧克力、方塊海紀念潮帽、活動紀念衫等精美好禮，另報名9月12日、13日雙日定向賽事的參賽者，即贈送方塊海紀念酒禮盒，禮盒內含東莒東犬燈塔紀念酒與西莒方塊海紀念酒，禮盒限量100份。

今年賽事也特別開設菜埔澳路跑組，讓單純想跑步的參賽者也能參與，跑者將於青帆港碼頭跑向西莒藍眼淚的最佳熱點菜埔澳。連江縣政府表示，西莒島最自然的美景是號稱「世界有二、亞洲唯一」的方塊海，今年度也藉由「Hi方塊海」創意影片競賽，邀請對拍攝影片有興趣的各路好手，透過鏡頭帶領民眾欣賞美景，體驗當地文化風情，7月31日前投稿作品皆有機會獲得10萬元的高額獎金。

2020馬祖莒光定向越野賽報名期間為6月15日至7月31日止，早鳥報名將送限量衣物防水袋，賽事號碼布更結合當地特色店家的優惠服務，憑號碼布至指定商家消費，就能享有優待的價格（報名連結：https://bit.ly/2020motg）。

2020台北夏季旅展將7月17日至20日在世貿1館登場，連江縣政府推動馬祖4鄉5島觀光旅遊，今年活動主題為「嘗鮮馬祖」，將馬祖的美景、美酒、美食及最新鮮的特色賽事包裝行銷，邀請更多旅客至馬祖嘗鮮。

旅展期間，連江縣政府在攤位展售馬祖酒廠試飲、淡菜＆老酒蝦煎貝試吃，還有最新的電動車租借服務邀請更多旅客嘗鮮體驗。舞台區每日定時抽出機票、船票、馬祖酒廠禮品及其他限量贈品。

(中時 )