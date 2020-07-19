民進黨今全代會登場，身兼黨主席蔡英文總統今致詞時下達動員令，為高雄市長補選參選人陳其邁輔選；並強調民進黨當前四項任務強調，憲改當務之急，除了18歲公民權及在野也同意廢除的考監 ，她也要求盡快提出黨版修憲方向； 懇請在野黨，珍惜憲政改革時刻，意見不同不該成為改革停滯不前的原因，意見相左彼此琢磨共識才顯珍貴。

蔡英文致詞時指出，今天全代會自己不是來接受掌聲的，因為選舉已經過了，未來的民進黨還會有更多挑戰，要帶領台灣走向更進步的未來。疫情看到大家團結、共同良善，防疫至今，台灣度過許多難關；今天是三倍券發放一週，看到各地人潮，有人潮就有商機，看起來振興這件事有好的開始 謝謝蘇貞昌院長領導的行政院團隊、柯建銘總召引領的立院黨團，「謝謝他們」。

總統說，「我們不是來歡呼慶祝，執政重重考驗，一言一行影響人民對民進黨招牌的印象」；她為為民進黨訂下當前的四大任務。第一是改革要說到做到，改革曾經讓民進黨受傷，但民進黨沒有因此退縮，堅持理念、調整節奏，改革還是會看到成果。

她向在野黨國民黨喊話，一起推動考試院及監察院的廢除。除了18歲公民權及在野也同意廢除的考監 ，她也要求盡快提出黨版修憲方向； 懇請在野黨，珍惜憲政改革時刻，意見不同不該成為改革停滯不前的原因，意見相左彼此琢磨共識才顯珍貴。

第二個任務，她指出，民進黨要讓更多年輕人加入，徵詢他們的意見，替台灣留下長久資產。上次選舉新的思維新的氣象，讓年輕人參與執政歷練，培養接班梯隊，替台灣留下長久資產。

她說，第三任務是，國際變局中，要守住台灣價值，疫情中台灣展現民主成熟，擦亮民主台灣最閃亮的招牌，是前進世界最重要的一把鑰匙，台灣面對外面挑戰依然艱鉅，看到鄰近香港，自由人權受到強力衝擊 ，自由、民主和人權 是台灣最重要的價值，民進黨是執政黨，最有責任守住台灣價值，不對威權低頭、恐嚇屈膝，民主進步不是黨的名稱，是要為台灣守住的價值。

她說，最後一個任務是，今天聚集在這裡，共同打氣的是眼前的關鍵任務，民進黨要打贏補選 重新找回高雄的光榮，她向黨員下達動員令，全力替陳其邁輔選。

(中時 )