民進黨今全代會登場，身兼黨主席蔡英文總統今致詞強調，有些人用「全面執政必定腐化」寫劇本，對民進黨的未來大做文章。「我們必須用行動證明，這個劇本不會成真」；「我要拜託廉政委員會制定更符合人民對執政黨期待的廉政規章」。

總統致詞指出，防疫有好表現，不代表人民對民進黨的每一項施政都買單。「我們很清楚，民調起起落落，如果迷失在一時的高滿意度，或者沉溺於現有的執政成果中，那麼隨時有可能再次失去人民的支持」。

她說，我要重申兩個基本價值，讓大家時時記在心裡。首先她要提醒，「清廉、勤政、愛鄉土」，是民進黨不變的承諾。正是因為民進黨長久以來把這個承諾記在心裡，今天才能得到人民的支持，進而全面執政。

她說，社會上有些人，用「全面執政必定腐化」寫劇本，對民進黨的未來大做文章。我們務必時時刻刻提醒自己，用行動來證明，這個劇本不會成真。

她指出，有許多的行業都有專業倫理，督促從業者必須抱持著比法律更嚴格的紀律來行事，政治工作者更是要如此。

她強調，因此她要拜託廉政委員會的委員們，基於政治的專業倫理，協助本黨，制定出更符合人民對執政黨期待的廉政規章，讓同志有所依循。

她說，她也要提醒。政府在執政的過程中，或許基於情勢、環境，必須對改革的節奏有些妥協，但政黨必須扮演理念倡議的角色，引領民意往進步的方向走。

她表示，一個民主政黨存在的價值，不僅要與民意同行，更要提出價值、引領民意。過去三十多年來，民進黨一直走在臺灣社會的前面，倡議價值、引導國家前進。

她說，非核家園、轉型正義、福利國家、多元價值、軍隊國家化，這些過去被認為不可能的主張，今天都因為我們在野時期的倡議及引領，終於透過執政，逐步實現。

她表示，現在民進黨不能安於現狀，必須再一次為臺灣思考，未來二十年，甚至三十年的願景。因此，我要求黨的智庫和政策會，要集結全黨之力，為未來二、三十年的臺灣社會與國家發展，訂定新的願景。

(中時 )