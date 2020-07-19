民進黨全代會將於今（19）日下午舉行，並由總統蔡英文擔任大會主持。這次大會重點除了進行中執委、中評委等黨職改選外，全黨也將齊心為高雄市長補選候選人陳其邁造勢，陳其邁的第一隻競選影片也同時在全代會上曝光。

陳其邁競選辦公室發布新聞稿表示，參選口號打出「緊緊緊、衝衝衝」，登記參選後的第一隻競選影片選在民進黨全代會上首度曝光，一分鐘的影片主軸緊扣「緊緊緊（台語：趕快之意）」，反映高雄市政急需上軌道的急迫，與陳其邁望故鄉快速發展之心切。

新聞稿指出，該競選影片記錄陳其邁自6月24日登記參選高雄市長後，行程安排上山下海，不管偏鄉還是產業，菜市場、魚市場或黃昏市場，陳其邁跟時間賽跑，堅持跑遍38個行政區，握到每一雙手，告訴市民「他是個可以立刻上工的市長」更發揮政策控的日常，親傳政見到第一線；片中暗藏「緊上工、緊出航、緊祈福、緊豐收」等，凸顯陳其邁實現願景之效率，頗有意思。

新聞稿也指出，這支競選影片是由蘇巧慧的影像團隊支援拍攝製作，雖是第一次與陳其邁合作，但團隊對「緊緊緊」性格早有耳聞，所以採從早到晚「緊貼拍攝」，希望能更忠實呈現陳其邁對高雄市政的願景，與把市民意見放在心底的嚴謹。

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(中時電子報)