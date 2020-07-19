民進黨秘書長林錫耀今在民進黨假台北國際會議中心所舉行第19屆第1次全代會中表示，針對陸一特的保障和彌補，將建請黨中央協調立院黨團，研商處理。

陸一特為民國56年至75年間，因一紙行政命令而將陸軍裝甲兵、通信兵等5項兵科列為第一特種兵，並發給1年臨時召集令，以致抽中陸一特之役男，兵役期限由2年變成3年。

林錫耀回應，針對黨代表鄭凱元提議「傾聽陸一特補償聲音，透過民進黨立院黨團爭取權益」。在2016年時也曾有黨員提出類似的提案，但陸一特的權益保障和彌補一直都沒有處理。建議黨中央協調立院黨團，邀請相關團體及專家學者研商。

林錫耀另表示，黨代表曾國進所提案「入黨滿30年停止再收黨費」，與黨章有所牴觸，必須提案修改黨章「黨員有繳納黨費的義務」，而非提案即可。因此將交付中執會處理。

林錫耀也指出，有關黨代表吳中豪提案「修正公布公職候選人民調軟體程式碼供外界檢視」，其相關內容交由中執會處理。

(中時 )