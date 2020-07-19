108學年度第4屆全國國小籃球聯賽（EBL），決定出男生組最後9張決賽門票，國土最南、晉級最特別的是屏東僑德，上屆賽事在預賽最後一戰握有兩位數領先保險，卻在第4節莫名被宜蘭光復逆襲淘汰，當時小五後衛尤訢赫哭爆，今年升小六搖身一變為隊上「一哥」的他擦乾淚水，昨天領軍34比19擊敗花蓮宜昌，搭上決賽末班車，隊史首度晉級全國國小籃球聯賽決賽。

縱然稍後32強單淘汰決賽抽籤，僑德抽到「下下籤」，將對到早一天提前晉級的分組第一傳統強權雲林立仁，被評估勝算不高，但膚色黝黑身高157公分的「排灣小將」尤訢赫，經過上屆的「痛」及不斷歷練，抗壓性提升，與教練檔古天津、劉懿文的默契愈佳，彼此互信，有信心闖過難過，前進16強。

哭過就好！尤訢赫說，那段時間很難熬，因馬上要升小六，學長都畢業，他得扛「一哥」，球場內外都要做好榜樣，加上膝蓋受傷，幸教練一直鼓勵他，得以度過低潮。

依規定，國小聯賽每人最多打兩節、每節6分鐘，尤訢赫攻下全隊最高8分、並多次助攻隊友得分，楊翔聿、陳瑋誠各贊助6分，尤訢赫說，從被逆襲、爆哭、膝傷，一年的煎熬、努力、付出，終有代價，但不會就此滿足，還要繼續挑戰下一關。 打完本屆國小聯賽，尤訢赫將讀國中名校屏東麟洛國中、開啟JHBL生涯，僑德國小教練古、劉教練檔看好尤訢赫國一就入選麟洛12人正選，JHBL菜鳥球季即有球打，若能成真，將幫助他的更快成長。

主司控衛，尤訢赫也有不錯投射能力、準頭，教練檔鼓勵他機會來了勇於出手，欣賞的NBA球員湖人「小皇帝」詹姆斯、勇士射手柯瑞，兩人都很能進攻、得分，他會朝此方向逐步邁進。

其他晉級之戰，D組北市南港國小180公分「一哥」李定洋第二節飆8分，帶出20比0誇張攻勢，35比25勝台中大明，以3連勝取得分組第一晉級，北市北投52比26勝彰化僑信，2勝1敗第二也晉級，李汶烜得14分，另有3人各6分，僑信李冠穎9分。

E組竹縣東興36比29力克南大附小，2勝1敗搶下第二晉級；H組竹市民富51比19擊敗苗栗大同，1勝1敗排第二晉級，I組新北安坑64比21輕取苗栗頭份，1勝1敗排第二晉級，陳建勳9分，張誠、陳冠宇各8分。

J組竹縣竹東53比48力克苗栗啟文，1勝1敗排第二晉級，關鍵人物是湯恩碩第四節攻下9分、全場15分，張慕凡8分，啟文楊怛官14分無助輸球，L組北市力行31比30險勝台中新平，張旻祐第四節拿6分、江丞鈞4分、歐陽秉澤2分，聯手12比10攻勢，克服三節打完19比20落後的困難逆轉，1勝1敗排第二晉級，M組「高雄內戰」，四維29比17擊敗小港，1勝1敗排第二晉級。

(中時 )