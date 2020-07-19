字節跳動旗下短影音平台TikTok被美國封殺，消息人士透露TikTok近期與美國政府談判，計畫將總部設於倫敦，該總部位置考慮地點，但目前尚未有最終決定。

外電引述消息人士表示，預計在未來幾年，該公司在倫敦和中國以外其它重要地方，將顯著增加員工隊伍的規模。

此前，美國考慮封殺TikTok及其他中國社交程式在美國的業務，白宮經濟顧問庫德洛早前建議， TikTok應該脫離母公司字節跳動，轉為以一間美國公司的形式獨立運作。

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