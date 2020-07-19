效力台北興富發的外野手伊斯坦大・比力安是今年爆米花聯盟最有價值球員（MVP），現正進行的二軍交流賽也繳出超過5成的打擊率，雖然去年參加測試會落選，不過今年趁著打出漂亮成績，捲土重來再度叩關職棒。

一直以來比力安都以挑戰職棒為目標而奮鬥，不過一度在大三面臨人生最大的打擊，當時因為肩關節唇撕裂被醫生評斷很難繼續球員生涯，甚至連教練都想放棄他，「醫生說不開刀就再也不能投球，開刀之後還要經過復健，未來會如何都是未知的，雖然有想過放棄，不過當時真的很想繼續當球員，所以選擇開刀。」

比力安熬過整整一年每天復健的苦日子，也因為傷勢而錯過不少大學盃賽，大學畢業後先進業餘延續棒球生涯，認真復健也為他換來好結果，「現在開刀後的狀況比之前更好，丟球、臂力都更有力量。」比力安苦盡甘來，他認為今年是他準備最好的一年，「人生只有一次，想爬到最高舞台看一下。」

今年26歲的比力安能是球隊的即戰力，興富發總教練呂明賜曾說他是有速度、有火力的選手，在今年初的爆米花棒球聯盟冠軍戰，單場敲出3安猛打賞，其中包含勝利打點，助台北興富發奪下隊史首冠，自己也拿下大會MVP。

現正進行的二軍交流賽，即使面對職棒二軍隊伍，比力安也展現強打實力，合計4場出賽，15打數敲出8安打，其中6支是長打，打擊率高達5成33，他不諱言就是要打給二軍教練看，「和二軍隊伍交流，我認為強度、實力有一定差距，但不會太大，主要差在經驗，希望打出成績讓二軍教練看到我，」

其實比力安與效力紅襪隊的林子偉是表兄弟，更是從小一起長大的好友，是否要挑戰職棒也曾與他聊過，「之前子偉、朱立人都有和我講電話，鼓勵我挑戰更高層級，看這麼多朋友挑戰職棒，我覺得我也可以。」

比力安也透露與林子偉小時候的趣事，「以前國小的時候我們一起打棒球，教練常常把我們放一起比較，當時他守游擊，教練也叫我守，但守備下來跟他差太多了，所以從那時候開始，我就一直守外野直到現在。」

(中時 )