礁溪寒沐酒店繼2018年「瑪利歐主題客房」深獲賓客熱烈迴響，睽違一年2020年再度攜手任天堂，共同打造10間限量「瑪利歐兄弟主題客房」進化升級版，於8月1日至12月30日推出「SWITCH X 瑪利歐FUN玩寒沐」住房專案，凡訂購家庭房可享優惠加價1,200元升等主題房，寬敞舒適滿足闔家同樂，客房內提供Nintendo Switch遊戲機、任選多款瑪利歐系列遊戲片，帶給親子同遊歡樂的住房體驗。

此外，配合觀光局參與「安心旅遊補助」優惠措施，住宿費折1,000元，同時也可搭配振興券，8月15日前完成預訂9月份住房並支付訂金，持實體振興券1,000元面額付款，加碼增值2倍金額，每房直接折價 2,000元，眾多住房優惠一券搞定。(以上售價須另加15.5％的服務費與政府稅)。

為迎接全新時期「防疫新生活運動」走出戶外親近大自然，即日起礁溪寒沐酒店同步推出兩款全新雙戶外行程：「夏日天堂SURFING TIME」衝浪教學體驗，地點首推國際級衝浪天堂-烏石港，由專業教練帶領岸上教學、水域安全教導、下水練習及推板協助增強自信心，輕鬆掌握衝浪技巧

一對一ISA國際標準衝浪教學每位2,000元(全程約2小時)，費用包含國際級指導教練全程陪伴、衝浪板一日租借、上身防磨衣、陽傘桌椅及海域活動綜合險，乘浪前行享受美麗純淨的碧海藍天，迎接刺激熱情的浪板上快感！

此外，除了美輪美奐的海灣景致之外，亦可選擇參加7、8月週五限定「玩野祭．料理營」，探訪宜蘭隱藏版世外桃源「張美阿嬤農場」，體驗採摘新鮮蔬果、野炊烹飪料理樂趣、自己動手做竹筒飯或米飯糰、與梅花鹿近距離接觸，在三星落羽松秘境下同樂大地遊戲等，6歲以上每位1,800元，房客優惠價每位1,200元，擁抱自然生態的戶外雙行程，盡情享受一趟探索蘭陽之美的難忘旅程！

(中時 )