馮子紜皮膚白皙。（馮子紜提供）

直播主馮子紜(Teresa)4年前曾在夜店被羅志祥（小豬）搭訕，今（19日）舉行《性感寫真-Teresa 馮子紜寫真集》發表會，問及會送小豬一本嗎？她秒切割，「不太愛吃豬肉」。擁魔鬼曲線與36F傲人上圍的她，透露曾遭男藝人騷擾，對方把她逼得無路可躲，最後她機智打電話求男性友人扮她男友，才成功躲過一劫。

馮子紜寫真尺度大，但每張美照須付辛苦代價，其中僅用膠帶遮住上圍的寫真照，因膠帶不透氣，導致她皮膚出現過敏症狀。現年25歲的她，18歲時就跟媽媽表達未來想靠拍攝賺錢，沒想到反應母親相當排斥，最後她還是不顧反對追夢。

身材姣好的她難免遇到色狼，馮子紜透露這也是作品會越來越少的原因，本來打算在拍此寫真前就要封拍。有次應邀攝影師拍照，到場後對方竟問她有無拍過性愛照，她立刻以「朋友在樓下等」為由先行離開。馮子紜單身多年，表示喜歡肉肉型的男生，問及線上哪位藝人是她的菜？她立刻回答「小鐘發福版」，她認為身型太瘦的男生易拈花惹草，圓潤的男生會她感到誠懇，「可能是家族遺傳，我媽喜歡更胖的」。

(中時 )