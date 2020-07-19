印度中央邦15日發生一起滅門慘案，家族間疑似為了土地問題起爭執，有2名兇嫌持利器闖入親戚家，發狂似地見人就攻擊，導致對方家中6人全都喪命。附近鄰居聽見聲響後，紛紛趕往案發地點，當場抓到一名兇嫌，憤怒的眾人動用私刑制裁，另一人則在逃亡過程中，遭到警方射傷並逮捕歸案。

根據《印度時報》報導，事發曼德拉縣（Mandla district）一個小村莊「Maneri」， 40歲的維諾德索尼（Vinod Soni）在自家被2名兇嫌殺害，18歲的女兒Ranu 、9歲兒子Om及8歲女兒Preyasi都紛紛遇害，就連2名親戚SajjanSoni、Deepak Soni也沒能逃過殺機，一夕間奪走了6條性命。

令人震驚的是，這2名兇嫌正是維諾德索尼的親戚，住在與死者家相距不遠的地方。這起慘案激起村民們的憤怒，當天下午就對其中一名兇嫌Santosh Soni動用私刑，活活把人給打死，以實現非法正義；另一名兇嫌則在企圖脫逃時，遭到警方開槍射傷。目前全案已展開調查，將進一步釐清犯案動機。

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(中時電子報)