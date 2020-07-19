瑞士天王費德勒(Roger Federer)今年膝傷報銷，但因新冠疫情意外成為年收最高運動員。即使他的大滿貫成就可能被勁敵納達爾(Rafael Nadal)、喬柯維奇(Novak Djokovic)超越，但他賺錢的速度是那兩位望塵莫及的。

根據《名人財富榜》(CelebrityNetWorth)計算，費德勒在2020年累積4.5億美元淨資產，遠超過喬柯維奇的2.2億美元、納達爾的2億美元，甚至比他們二人加起來還多。他們的財富來源也有差異，喬柯維奇有1.4億美元來自獎金，費德勒獎金1.3億美元、納達爾1.2億美元。

換言之，費德勒場外的收入超過他打網球的獎金，畢竟網球獎金比不上一些職業足球、棒球聯盟，但他在市場上的個人魅力擴及全球。大陸退役女將李娜的獎金也不算多，但她曾名列大陸體壇年收榜首(2013)，光在國內市場就賺飽飽。大坂直美也是橫跨北美與亞洲市場，成為女子年收榜首。《富比世》統計，費德勒近1年稅前收入為1.06億美元，大坂直美為3740萬美元。

(中時電子報)