史上第一次，吃王品就有機會當王品股東！王品加碼舉辦「吃王品 領現金 抽股票」活動，自7／15-9／30日到王品集團旗下270家門店用餐，每回兌一張「王品現金兌換券」，除了當場現領500元現金，還可以獲得一次抽獎資格，頭獎送您王品股票一張，從王品鐵粉直接升格當王品股東，使用越多兌換券，中獎機率愈高！

王品集團推出「王品送現金、加碼再振興」活動，短短37天已發出55萬張「現金兌換券」，以每張兌換券500元計算，王品需要準備2.75億元現金，因應顧客兌換。

王品集團董事長陳正輝在今年股東會表示，感謝股東長期信賴支持，期望將「股東變鐵粉」，讓股東親自到餐廳，體驗美食、感受王品集團的服務。這次在「王品送現金、加碼再振興」活動第一階段發現，領到最多兌換券的會員，帳戶內348張兌換券，決定加碼操作，要將龐大的忠實鐵粉有機會成為王品股東，與王品產生更深連結。

除此之外，9月底前到王品集團全台任一品牌門店，消費每滿1,500元並出示乙張「王品現金兌換券」，當場送您500元現金；消費每滿3,000元並出示兩張兌換券，就送1,000元現金，依此類推。無論是用三倍券、現金、信用卡、電子支付，通通可以換現金，也就是說，9／30前若消費每滿3,000元，且「出示兩張王品現金兌換券」，即可當場拿回1,000元，如果消費者「全額三倍券支付」，等同免費吃王品大餐。

(中時 )