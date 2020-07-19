阿爆（阿仍仍）以《kinakaian 母親的舌頭》入圍8項金曲獎。那屋瓦文化提供

阿爆（阿仍仍）與媽媽一同入圍金曲獎最佳作詞人。那屋瓦文化提供

阿爆（阿仍仍）以《kinakaian 母親的舌頭》專輯入圍第31屆金曲獎最佳原住民歌手、作詞、作曲、專輯、製作人等8項，是最大贏家。她19日接受媒體聯訪表示，媽媽跟她一起入圍最佳作詞人，比她還開心，已找服裝師為自己置裝，完全不care她的穿著。而她入圍後活動邀約暴增十幾場，已排到年底，進帳逾百萬元，實體CD也完售，現在追加中。

阿爆分享入圍公布當天，65歲的媽媽得知後第一反應是「原住民跟住民比，有什麼了不起」，爸爸告知作詞人獎「跟陳昇一起比」，媽媽才發現女兒「有點厲害」並不好意思地說「我寫這些地瓜、芋頭的還跟人家一起入圍」。部落長輩提議要殺豬慶祝，阿爆說，「我媽說，又還沒拿到獎，等拿到再殺豬」，謙稱「到時候再看看是否放豬一條生路」！

阿爆17年前以「阿爆＆Brandy」組合出道，這兩年致力於母語音樂，曾赴英國、紐約演出，登上國際舞台，還受到黑人樂迷認同。她說，「2003年到現在的音樂市場變化很大，對我們這類型的歌手，是很幸福的世代，我們有自己的同溫層」，她的歌迷大多為在台灣的外國人或國外樂迷，她跟李英宏合唱的〈tjakudain 無奈〉還被翻唱成葡萄牙文、泰文及俄文。而她原本受邀赴日參與跟奧運有關的演出，無奈因疫情取消。

入圍獎項中，阿爆最想拿年度專輯獎，認為是對工作團隊最大肯定，個人獎她最想得到作曲獎，至於原住民歌手獎？她說，「我滿希望是盧靜子得獎，她就像是華語歌壇鄧麗君那樣標誌性的人物」。被問到歌王歌后看好誰？她看好娃娃魏如萱以及周華健，「華健哥都來了，好意思讓他空手回？」

阿爆今年工作大豐收，38歲的她，與老公結婚3年，什麼時候與老公有「好消息」？她坦言，雙方長輩都很關注他們，她有在認真（做人），不打算採取凍卵等人工的方式，認為「天然ㄟ尚好」。

(中時 )