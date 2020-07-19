疫情趨緩解封後，酒客重新上門，相較在新冠肺炎嚴峻期間，台中市知名酒店金錢豹與海派等酒店，在包廂沙發中間，貼上黑色膠帶打上「X」字，提醒座位，保持社交距離，現在解封後，酒客和女公關酒酣耳熱，逐漸恢復座位密度，包廂內氣氛熱絡，倒是警察帶緝毒犬進包廂執勤時，女公關嬌喊「好可愛！」
台中市警察局周六日全市執行擴大臨檢，針對近期發生數起酒店、夜店、舞廳治安事件，影響民眾治安觀感，警政署通令全國同步18日執行擴大臨檢威力掃蕩。
員警執勤時，發現之前疫情人心惶惶時，市府以避免人心惶惶，要求酒店業者暫停營業，避免群聚感染，或成為破口，在疫情大解封後，業者復業，加上疫情趨緩，酒客紛紛上門消費。
員警在大力掃蕩稽查時發現，疫情嚴重期間，酒店都會在包廂沙發，貼上黑色膠帶打上「X」字，被稱為「最近的距離，但看得到摸不到」，隨著疫情減緩，此次警方鎖定治安稽查，進入包廂內一看，酒客和女公關坐滿一桌，沒戴口罩，難達到社交距離，台中夜生活逐漸回至昔日盛況。
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(中時 )
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