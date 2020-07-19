從2019年7月22日首批25家公司上市至今，大陸科創板即將迎來開市1周年。觀察一系列數據可說明，科創板在這1年當中相當受到市場歡迎，例如科創板很多股票漲幅很大，造成百元股（人民幣，下同）數量很多，最多的時候百元股達到40檔，截至7月17日百元股也還有25檔。

最重要的是，這1年科創板融資額高達2000億元，支持大陸科創相關企業的融資發展，並作為示範引領作用，使對科技創新的預期更強烈。

據澎湃新聞報導，科創板這1年以來的數據也相當亮眼。包含上市後有7成股票上漲，以上市首日收盤價為基準，8檔股票漲幅超過100％。此外，科創板上是有超過6成股票較發行價漲幅翻倍。

當中較發行價漲幅最大3檔股票，則包含滬矽產業漲幅1036％、國盾量子漲幅914％、碩世生物837％。至於融資額的前3名則有剛上市的中芯國際532億元，以及中國通號105億元與君實生物的48億元。

而觀察科創板註冊制的制度突破，影響更為深遠，例如虧損公司、同股不同權公司、紅籌股這些以前無法上市的公司，首次在科創板亮相，使得科創板已成為科創企業首選上市地，作為改革試驗田的經驗正在複製推廣。

(旺報 )