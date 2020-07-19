園區內多綠樹成林，環境清幽舒適，是許多遊客來花蓮必遊玩景點之一。（羅亦晽攝）

大農大富平地森林園區有蟻窩書屋，吸引許多遊客參觀。（羅亦晽攝）

位於中央山脈與海岸山脈間的大農大富平地森林園區開園迄今已邁入十年，園區豐富生態資源、四季變化美景吸引許多遊客前往。林管處於即日起至10月11日推出「Σ：我們的大農大富-平地森林情境裝置展」，呈現園區從造林地變身旅遊樂區的歷程。此外，新遊客服務中心開放使用後，將成為花蓮中區道之驛站。

林管處副處長王怡靖表示，平地森林園區一路走來跟地方社區及部落密不可分，可食地景、接待遊客的蟻窩、獲國家永續發展獎的賞螢活動等，看到地方參與的精神，感謝地主台糖公司付出無數的心力。

1918年日本鹽水港製糖株式會社成立大農、大富2個農場，2002年與台糖公司合作，開啟農場平地造林時代。開園十年間，園區生態產生巨大變化，除具備友善的步道設施、可食地景、四季療癒景觀等遊憩價值，也建置國土綠網生態廊道，發展具永續概念的賞螢生態旅遊模式等，園區內多綠樹成林，珍貴美麗的環頸雉家族也經常漫步林中，展現極豐富的生態價值，是與社區夥伴共好、共同經營的在地成果。

林務局花蓮林區管理處表示，慶祝10週年，除邀請縣內演藝團體「聲子樂集」，譜出森林情境舒心樂章，園區內也展出平地造林成果，以國產材創作森林情境體驗裝置，讓民眾感受自然「木育」的魅力。

經過整修後的遊客服務中心將成為花蓮中區的驛站，提供遊客旅遊資訊、休憩空間及輕食服務，並做為周邊社區展示農特產的窗口，帶動地方共榮，開啟旅客服務的新紀元。

平森十周年系列活動將於8月3日舉辦「大農大富生態產業跨領域整合論壇」、8月15日「聊療香草」及8月底的「平森生態小學堂」活動，讓遊客認識平森的可食地景、香草植物及製作「香草純露」。

(中時 )