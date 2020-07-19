ENAI假投資詐騙猖獗，近來全台逾300人報案受騙，財損上億。（警方提供）

警政署165反詐騙專線統計指出，假投資詐騙猖獗，近來有名為「ENai」的虛擬貨幣假投資計畫，標榜只要每個月定期繳3000元，就能保證獲利，每月利潤高達30％，讓自己增添被動化的收入，打著誘人標語，吸引民眾投資。7月6至12日止，已有超過300人報案，財損金額高達1億元。警方受理後正循線偵辦中。

刑事局預防科表示，宜蘭27歲從事電子業的彭小姐，今年4月經由LINE群組介紹投資，提供APP 下載、iOS、Android皆有載點，誆稱投資虛擬貨幣，該程式會自動偵測貨幣價高低、自動買賣貨幣、自動更換交易所、自動搜尋利差平台、獲利回報等。

彭女覺得可發大財，4至6月間以臨櫃匯款、網路轉帳等方式投資入金20餘筆，直到7月6日該平台公告遭駭客攻擊，彭女無法出金，才驚覺受騙，損失超過200萬元。

刑事局呼籲，這類假投資詐騙，被害人常透過網路接觸詐騙訊息，如LINE、FB、交友軟體等，提醒民眾不要輕信網友，並慎選合法投資管道，投資一定有風險，沒有穩賺不賠、保證獲利的投資，民眾千萬不要拿自己的荷包做試驗，有任何疑問請撥打165反詐騙諮詢專線。

(中時 )