因應高齡化社會，為照顧社區中長輩，台中市政府積極推動「C據點長照站」，提供長輩健康促進、共餐服務、社會參與、預防老化及延緩失能、電話問安或關懷訪視等服務。

截至今年6月，台中市已設置315家C據點長照站，較2019年264家已成長19％，各行政區皆有佈建C據點長照站，今年度預計將持續擴增醫事C單位至90家，讓社區據點、長照服務及醫療資源無縫接軌。

衛生局長曾梓展指出，315家C據點長照站中，由衛生所、診所、醫院或長照機構辦理的醫事C共有84家，單位本身即具有醫事或長照人力，可運用本身醫療及長照專業優勢融入據點活動規劃，讓長輩獲得更適切性的服務。

66歲阿麗阿嬤被診斷帕金森氏症，深居簡出，參加C據點長照站活動，與大家完成各項運動課程及手工藝品，生活多采多姿；醫事C單位亦擁有完善醫療或長照資源，於辦理活動中若發現疑似失能、失智等個案，發揮優勢即時評估及協助轉介至衛生局長照中心，或失智共同照護中心。

(中時 )