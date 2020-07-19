前總統陳水扁今日下午赴台北國際會議中心參加民進黨全代會投票，並於3點時現身步入會場，投票完畢後，在3點30分離開。全程並未受訪，僅向現場媒體揮手致意。

阿扁今天(19日)則在臉書發文表示，「2018年11月24日九合一縣市長選舉、2020年1月11日總統大選，他都投過票」，但「今天19日，他以卸任黨主席為當然黨代表，決議行使民進黨中評執委的投票權，居然受到矯正單位、民進黨團百般刁難」，要求他(阿扁)不要出席全代會」。

阿扁最後強調，「自己已經讓步不出席大會，因為有人不想看到自己，但已堅持，比照公職可以投票，黨職更沒有不准的道理。如果他因為投中執評委的票，而被蔡政府抓回去，也是求仁得仁」。

陳前總統今日投票結束後，由民進黨立院黨團總召柯建銘、其子民進黨高雄市議員陳致中一左一右攙扶下離開現場，並直接於門口搭車離開。

(中時 )