立法院17日進行監察院人事案投票，藍綠肢體衝突，其中國民黨立委葉毓蘭一把抓住民進黨立委邱議瑩的頭髮，引來網友議論。對此，葉毓蘭在臉書指出，過去幾十年，她一向動筆不動手，也「希望各位不要期待我會成為立法院的葉問」，她說當年所受的教育訓練，是要降魔伏妖、為民除害、保護弱勢的。

葉毓蘭在臉書指出，有人說她因為「拉髮葉」爆紅，是立院女戰神，她表示，其實沒有那麼厲害，這是她生平第一次以暴制暴，扯髮自衛，此生第一次打架。葉指出，1976年夏天，她從北一女畢業進警官學校，開始接受軍事化訓練，除了每周四個小時的柔道、跆拳社外，還有擒拿體育的課程。他們這期對外招收八名女生，再加上一位金門保送的一共九個。但是對摔對打時，體型最小的她在排尾，就是編餘，不是被教官叫出去當示範的靶子，就是與學姊或男同學對摔，肉砧當久了護身倒法學的最好，隨時自保，很耐打耐摔，一生受用無窮。

葉毓蘭說她從警大畢業40年，柔道黑帶已經不知道放到哪裡，除了她1985年去美國讀書，在芝加哥與警察巡邏見習時，老美師父不相信她是台灣的警察，只好在他們面前示範擒拿，從霸王請客、船夫撐篙、大纏絲腕，老驢臥蹄、黃鷹別翅，還沒有做完基本八式，配合的老美警察已經痛得哇哇叫。所以後來在芝加哥讀博士的那幾年，雖是芝加哥治安的黑暗期，但是她的美國朋友們都還能放心，知道她會保護自己。

「這麼多年來不曾使用過的警技，在日前被男委幾乎把我勒昏後，彷彿被喚醒了，就像騎腳踏車，一旦會，終生會」。葉毓蘭表示，過去幾十年，她一向動筆不動手，也希望各位不要期待她會成為立法院的葉問，但是她當年所受的教育訓練，是要降魔伏妖、為民除害、保護弱勢的。

葉毓蘭說最近在立法院看到執政黨如何強凌弱、眾暴寡，有點開始懷疑人生有必要如此虛擲嗎？但是今天上午看到94歲的英國女王為百歲老兵摩爾授勳封爵，很有感觸。她說比起老摩爾、英女王，62歲不應是她的藉口，國家需要她，她一定會全力以赴，使命必達。

(中時電子報)