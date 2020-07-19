鄧紫棋擔任WeTV《明日之子樂團季》導師，她在節目中唱新專輯《摩天動物園》夯曲〈依然睡公主〉，狂飆17秒高音，展現她的鐵肺功力，網友形容她宛如行走的CD。她在微博感性表示：「那天在一群雄心壯志的同學面前唱〈依然睡公主〉，有一種久違的感動。」又說：「我真的好開心能跟你們走上明日之路，我感覺自己開始變得感情用事，對你們嚴厲不起來。」

鄧紫棋以專輯《摩天動物園》入圍第31屆金曲獎五項大獎，連評審團主席陳鎮川都驚訝，「她絕對是主流的大腕」。她感謝金曲獎對她的肯定，更認為「無論最後得獎與否，感覺已經贏了以前的自己」，她坦言去年離開前公司，面對官司和阻礙讓她經歷人生目前為止最大的衝擊，但生活中的風浪的確激發出她的毅力與潛力，《摩天動物園》是她除詞曲創作外，首次當專輯製作人，「過程中我常感覺像獨自漂泊在海上，但也許上帝想讓我在大海裡學會游泳，對於自己真的在當中用盡全力去拚搏、去生存，我還是會感到驕傲的。」

鄧紫棋坦言曾在舞台上感受到他人偏見。（WeTV提供）

而近期言語霸凌事件頻傳，鄧紫棋表示：「有段時間經常在意別人怎麼看我，就連站在舞台上，都覺得別人討厭我、不想見到我，所有的人好像都對我有偏見。」她選擇把最自信的一面呈現在舞台，「不是覺得自己很厲害，而是覺得我融入不了這世界，所以我不想理他們，做我自己。」她更坦言，「有時候自我不是因為自大，而是不舒服」。

(中時 )