北台南家扶一連3天舉辦「小小冒險理財王」夏令營活動，19日是理財大考驗，為讓弱勢孩子體會實際生活辛苦，各隊都要試著以最少的代幣購買食材，再進行小小總鋪師烹飪午餐大賽，透過玩樂與實境體驗測是孩子們對金錢的運用能力，讓她們能分辨「想要」及「需要」的區別，養成正確觀念。

為期3天的夏令營第一天就教小朋友DIY自製環保袋、還有生態繪本、生態環保戲劇演出，第二天的理財大考驗，就是融入三倍券的概念，從減少支出道搭配划算組合等，讓孩子們發揮想像力，學習合購、加值購甚至是「撒嬌」等方式，也「激盪」出不少有趣的殺價技巧，相當有趣。

北台南家扶社工督導吳宜菁指出，家扶夏令營活動已有超過40年歷史，每年都會結合時事或從弱勢家庭需求來設計主題，過程中教導孩子學習簡單的金錢分配，期盼能從小養成良好的消費習慣及正確的價值觀。

北台南家扶目前扶助近1千戶、1700名扶助兒童，為避免經濟弱勢家庭陷入貧窮世代的惡性循環，因此要把理財觀念向下紮根，成長在單親家庭的許同學說，課程中的「理財大富翁」安排看醫生、搭車、買便當等關卡，都要支出代幣，才知道原來生活中要花這麼多的錢，也才知道媽媽的煩惱有很多，回家後最想跟媽媽說「我不會再亂吵要買東西了！」。

(中時 )