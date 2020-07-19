「投資台灣三大方案」台中市累計投資件數達116件，投資金額約1801.53億元，占全台20.82％，六都第一。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

為振興台灣經濟，經濟部實施「投資台灣三大方案」，包含歡迎台商回台投資行動方案、根留台灣企業加速投資行動方案及中小企業加速投資動方案等。台中市累計投資件數達116件，投資金額約1801.53億元，占全台20.82％，六都第一，民間投資方面，市長盧秀燕上任至今，吸引投資金額約4830億元，投資力道強勁，疫情趨緩，投資台灣三大方案及民間投資也從六月開始明顯回溫。

經發局長張峯源指出，市府針對台商回流在2019年2月率六都之首成立「台商專區」，以單一窗口專人專線協助台商投資台中，2019年總計33件台商回流，投資金額達1268億元，在六都中占20％，表現亮眼。

今年受疫情影響，投資人普遍保持觀望，上半年國內都僅有零星案件，投資力道較薄弱，隨著近來疫情逐漸趨緩，加上防疫工作確實強化信心，台中在投資台灣三大方案及民間投資方面也從六月開始明顯回溫。

經發局說，投資台灣三大方案部分，指標性廠商如華邦電子65億元、惠特科技52億元、橋椿金屬30億元、達運精密5億元、煜益鋁業3億元、燁村鋼鐵2億元、九灃興業2億元及晟寶鑄造1億元等。

民間投資以三井OUTLET二期及東區LaLaport150億元雙投資、勤美之森暨洲際酒店120億元及德商博世集團（Bosch）電動自行車系統亞太區總部落腳台中最具代表性。

另中華電信雲端中心及ISUZU環保商用車基地也即將到位

，各項投資如雨後春筍般好消息不斷，都是帶動台中市就業及周邊發展推波助瀾的關鍵。

為落實盧秀燕「富強台中」政策目標，並秉持「簡政便民」的精神，促進後疫情時代經濟發展，在台中雄厚的產業基礎、工商業發展現況等優勢之下，市府推出「工業區更新立體化發展方案」，廠商可依據相關法規擴大產能讓廠房「

長高」，為鼓勵業者申請，年底前提出，可免收審查費用。

市府推出工業區租金優惠方案，加上既有台中市政府招商投資促進委員會、單一招商服務窗口、招商工作小組、排除投資障礙等輔導制度，跨局處整合市府團隊，全力協助廠商順利投資，讓台中經濟行情持續看漲。

(中時 )