街頭藝人李彥宏（橘衣者）轉行全職表演正好遇上疫情，收入銳減，他利用休息時間多想橋段，疫情趨緩後多接活動，延續全職街頭藝人夢想。（李彥宏提供／莊曜聰台南傳真）

33歲的李彥宏（兔兔）當街頭藝人已經邁入第8年，原本僅在假日兼職的他，今年決定朝全職街頭藝人發展，2月辭去做了10年的工廠作業員，沒想到卻遇上新冠肺炎疫情，不只生意慘淡，連表演場地都限縮，收入短少8成，只能靠存款苦撐，還好最近疫情解封，才讓他鬆了口氣。

李彥宏的表演結合魔術與舞蹈，特別強調與觀賞者的互動，比起一般彈唱類的街頭藝人，獲得打賞的機會較高，他也把握機會，只要知道哪裡有街頭藝人考試就去報名，一個人就有19個縣市的街頭藝人證照。

李彥宏說，前3年他都在摸索如何拉近與觀眾距離，加上比較放不開，因此常常發生唱獨角戲的狀況，後來膽子比較大，掌握到技巧，也經常參加家鄉辦的活動「練功」，近幾年來，平均每個月可以有2到3萬元的收入。

沒想到新冠肺炎疫情重創觀光，有的場合禁止演出，他常去的百貨公司、觀光景點人潮去了大半，就算有零星遊客，觀賞的距離也拉得老遠，「簡直回到菜鳥期的慘況」。

身邊當全職街頭藝人的朋友紛紛轉行或找兼差，李彥宏只能用休息的這段時間多想些橋段，也跟學校談好合作，下個學期開設課程賺點講師費補貼，所幸最近疫情降溫，解封後客源回穩，他也多接生日Party、幼兒園活動，希望能繼續全職夢想。

(中時 )