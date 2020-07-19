據大陸證監會公布的IPO排隊企業名單顯示，截至7月17日，IPO排隊企業數量為268家（不含科創板、創業板），其中主機板172家、中小板96家。其中值得注意的是，同時廈門銀行也被正式公告順利過會，打破銀行業持續已久的上市停滯期，將成為2020年第一家登陸A股的銀行。

據全景財經報導，透過不完全統計顯示，目前大陸資本市場還在排隊等待上市的銀行達18家，其中以農商行為主力軍。也因此此次廈門銀行的過會對後續排隊的中小行也有參考意義。

其中有15家銀行處於「預先披露更新」名單，包括蘭州銀行、齊魯銀行、重慶銀行、廈門農商行等；湖州銀行處於「已回饋」狀態。而近日加入IPO排隊隊伍的重慶三峽銀行和廣州銀行則處於「已受理」階段。

回顧7月17日，大陸證監會共核准6家企業的IPO批文，分別為浙江天正電氣公司、江西宏柏新材料公司、杭州格林達電子公司、東莞奧海科技公司、北京全時天地線上網路資訊公司、西域旅遊開發公司，並揭露募資金額。

(旺報 )