屏東縣霧台神山瀑布19日發生一起溺水意外，溺水男姓約20歲，被救起時已無生命徵象。（翻攝畫面／潘建志屏東傳真）

屏東縣霧台神山瀑布19日發生一起溺水意外，溺水男姓約20歲，被救起時已無生命徵象。（翻攝畫面／潘建志屏東傳真）

一日3起溺水意外！除東北角蝙蝠洞公園、新北市新店區，今（19日）屏東縣也傳溺水事故，有民眾中午12時58分報案，表示霧台神山瀑布有人溺水，人還卡在水中，需要救援，消防局因此派出8車18人前往救援。

消防人員下午1時20分抵達現場，著裝下水搜救，於1時55分將溺水者救起，溺水者是男姓，約20歲，被救起時已無生命徵象，送往高雄榮民總醫院屏東分院急救。

神山瀑布每年都會發生溺水意外，當地居民表示，外地人不了解當地水文，下水戲水稍有不慎就會溺水，建議不要下水。

(中時 )