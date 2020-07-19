屏東神山瀑布年輕男溺水 民眾報案：有人卡在水裡！ 16:032020/07/19 中時 潘建志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東縣霧台神山瀑布19日發生一起溺水意外，溺水男姓約20歲，被救起時已無生命徵象。（翻攝畫面／潘建志屏東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東縣霧台神山瀑布19日發生一起溺水意外，溺水男姓約20歲，被救起時已無生命徵象。（翻攝畫面／潘建志屏東傳真） 屏東縣霧台神山瀑布19日發生一起溺水意外，溺水男姓約20歲，被救起時已無生命徵象。（翻攝畫面／潘建志屏東傳真） 一日3起溺水意外！除東北角蝙蝠洞公園、新北市新店區，今（19日）屏東縣也傳溺水事故，有民眾中午12時58分報案，表示霧台神山瀑布有人溺水，人還卡在水中，需要救援，消防局因此派出8車18人前往救援。 消防人員下午1時20分抵達現場，著裝下水搜救，於1時55分將溺水者救起，溺水者是男姓，約20歲，被救起時已無生命徵象，送往高雄榮民總醫院屏東分院急救。 神山瀑布每年都會發生溺水意外，當地居民表示，外地人不了解當地水文，下水戲水稍有不慎就會溺水，建議不要下水。 (中時 ) #溺水 #瀑布 #神山 #民眾 #意外 也許您會感興趣 社會熱門新聞 辣媽搖搖椅上大戰房東 羞喊：「不要在2樓」原因曝光！她下場超慘 - 社會 嬌妻1年洗1次澡 黑癬卡滿水溝「堅毅」人夫忍13年撐不住了 - 社會 全台首間3D彩繪夜市 海盜船鐵器飛出 遭勒令停業 - 社會 女大生狂歡染愛滋 無知3年四處感染…有如滾雪球！ - 社會 情侶大白天草叢上演活春宮 大媽看不下去…拿木板暴打野鴛鴦 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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