今天活動與台中市「陸爸爸說演故事劇場」陸育克老師攜手合作，透過家庭每天實際發生的事作開場，增進親子間情感交流及分享教養經驗。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

台中市家庭教育中心辦理戶外親子活動，讓親子家庭有機會在假日共度，留下溫馨回憶。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

台中市家庭教育中心為增進現代父母親子教養知能和溝通技巧，特別規畫《2020夏日齊＂劇＂ 愛在吾家》「親職教育／親子閱讀體驗營」一系列活動，繼「《陪伴就是一種愛》／ 親子草地野餐」活動後，19日下午在中市南區健康公園辦理親職教育活動，藉此拉近父母與子女間的情感距離。

教育局指出，此次活動與台中市「陸爸爸說演故事劇場」陸育克老師攜手合作，透過家庭每天實際發生的事作開場，引發家長與小孩有更多的互動討論，增進親子間的情感交流及分享教養經驗。

參加的親子紛紛表示好喜歡這樣的活動，家人間彼此陪伴、笑語不斷，又能欣賞周邊美麗的景色，微風吹過感覺好舒服好自在，希望家庭教育中心能多舉辦這類的活動。

家庭教育中心表示，此一系列活動充滿愛、信任、關懷、理解、包容和互助，串起溫馨的《2020夏日齊＂劇＂ 愛在吾家》系列故事，增進家庭成員間的美好相聚時光，活動深具意義。

教育局長楊振昇表示，台中市家庭教育中心辦理這樣的戶外親子活動，讓親子家庭有機會在假日共度，留下溫馨回憶，大大增進彼此之間的情感，並藉由精彩的繪本故事分享、說出親子們彼此的心聲，讓參與的親子感情更緊密。

(中時 )