「SHE」成員Ella(陳嘉樺)成為人妻、人母後，演藝工作反倒越來越忙碌，然她再忙都會抽空更新社群，跟粉絲保持互動，今天則是走懷舊風，罕見分享了兒時舊照，只是看了照片自已覺得哭笑不得問：「我媽把我畫成這樣，到底是哪裡有事」，眾人看了照片也忍不住爆笑。

Ella今天在IG貼出自己小時候的照片，說明這是媽媽為了幼稚園畢業典禮特別幫她打扮的，只見小時候的她留著齊瀏海與小丸子學生頭，身穿細肩帶大紅洋裝搭配銀白長項鍊，最大亮點是臉上竟然有化妝，而且是超齡的綠眼影加上烈焰紅唇，小Ella頂著如此誇張的妝容，露出靦腆的微笑。

如今Ella回味這張照片，忍不住心中滿是對母親的疑惑，納悶怎會把小孩畫成這樣？而陳媽媽還真的有個人的理由，「我媽說她當時就有預感我會當劇星，是劇沒錯不是巨」，神回應讓粉絲笑翻，並鼓吹Ella以後可以這樣對待兒子勁寶。

(中時電子報)