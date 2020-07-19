盧金足／台中報導
「TIFL台灣外籍移民足球中部聯賽」19日在台中市朝馬足球場正式開踢，此次賽事匯集約20國的移工、新住民及留學生共襄盛舉，運動局表示，希望透過活動，讓台灣的外國朋友能以球會友，搭起多元文化間的橋梁。
運動局表示，「TIFL台灣外籍移民足球中部聯賽」由台灣外籍工作者發展協會主辦，台中市政府運動局擔任指導單位
，邀集印尼、越南、泰國、英格蘭、愛爾蘭、北愛爾蘭、蘇格蘭、加拿大、美國、南非、史瓦帝尼、甘比亞、法國、比利時、荷蘭、德國、西班牙、巴拉圭、波蘭、貝里斯、哈薩克等國籍的裁判、球員參賽。
今日賽事在台中市朝馬足球場登場，未來陸續於7月26日、8月2日、8月23日、9月6日、9月27日、10月25日在台中市朝馬足球場及太原足球場進行預賽，並於11月1日在太原足球場舉辦中部聯賽總決賽，優勝隊伍將與北區、南區冠軍隊伍角逐以「台灣盃」為名的國際移民足球賽桂冠。
運動局指出，該賽事為台灣草根足球引進新活水，獲國際足球組織亞洲足球聯合會AFC (Asian Football Confederation)的肯定，將台灣新住民、移工足球的系列活動及台灣盃國際移民足球賽列為2020「亞洲足球聯合會夢想亞洲公益指定項目」，歡迎熱愛足球的民眾前往觀賽。
(中時 )
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