10名友人19日上午10時許相約至蝙蝠洞公園海域潛水，卻發生憾事，陳姓男子不幸溺斃。（翻攝畫面／張穎齊新北傳真）

受新冠疫情影響，無法出國，國內出現「報復性旅遊潮」，東北角除了陸地上滿滿遊客，連海底也是爆滿的潛水族群。新北市瑞芳區蝙蝠洞公園海域，是許多遊客的「潛水聖地」，怎料19日上午10時許卻發生憾事，10名潛客相約到此潛水，原本是開開心心的消暑活動，豈料59歲的陳姓男子卻突然溺水，漂在海面上呼救，友人見狀驚壞，趕緊將陳男拉上礁石，經報案做CPR仍回天乏術，到院搶救仍成了冰冷的遺體。

據了解，10名潛客上午帶著潛水裝備，一行人相約到蝙蝠洞潛水，但卻在過程中，友人聽到陳男在海中呼喊求救，於是趕緊將陳男拉上礁岩，不過已失去呼吸心跳，友人立刻報警，待警消、岸巡人員趕赴後，瑞芳消防分隊員馬上實施CPR心肺復甦急救。

經不斷CPR，陳男仍無生命徵象，岸巡隊隨即派船艇將陳男載往深澳漁港吊掛上岸，由救護車送往瑞芳礦工醫院，經醫護人員搶救，仍於中午12時30分宣告不治，而警方目前則尚在做溺水原因的調查作業。

(中時電子報)