台北市長柯文哲19日以民眾黨主席身分，南下高雄旗山與美濃區為高雄市長補選參選人吳益政輔選，並對媒體解釋可以低價上「博恩夜夜秀」是因為妻子陳佩琪的關係。不過，陳佩琪並未對此作出回應，反而是在臉書上爆料兩人過去交往時的糗事，並說當時沒有其他男朋友，不然真想跟柯P分手。

陳佩琪在臉書上表示，現代人生活忙碌， 每個人都會找出適合自己的休閒方式，但昨日星期六放假日，老公柯文哲也是一大早就趕去宜蘭參訪，而她的一天也是在買菜做飯和醫院門診中渡過，直到下午發現柯P對棒球的言論引起熱議，於是在臉書上發文抒發心情。

陳佩琪指出，柯文哲是一個一年365天都嗡嗡嗡的人，還常說自己不需要什麼娛樂， 工作就是娛樂，娛樂就是工作，除醫院的工作外，最愛做的事就是唸書了。陳佩琪更爆料，柯P過去當醫生時，常有機會出國開醫學會，記得有次回國後，她我問柯那個國家好玩嗎？ 但柯竟回答：「 飯店和醫學會場都在同一處，出國的幾天沒踏出去過飯店一步。」陳珮琪聽了不禁吐舌頭，直呼柯顛覆一般人出國的樂趣所在。

陳佩琪還揭露了一段過去兩人結婚前的往事，日前她和柯P上節目時，柯P大談有次邀她去醫護大樓的頂樓看夜景，結果看完夜景後卻因鐵門打不開受困，所幸有個住頂樓的學弟聽到我們敲打門的聲音，過來查看，才救了她們。陳佩琪琪吐槽，心想好不容易安排個不花錢的約會，也弄得如此哩哩落落，幸虧當時脾氣好，周遭也沒其他男朋友，不然真的想跟他說掰掰哩。

最後，陳佩琪也說，除一起上節目外聊往事外，她發現臉書其實也很好用，除可踢爆對方的糗事外，還可做為互嗆的工具，並指出之前有次柯文哲受訪時竟表示「我出門時佩琪都還沒起床！」，氣的陳佩琪在臉書上回嗆，「不跟我道歉， 從明天開始沒早餐吃！」此事還引起媒體關注，甚至還有記者問柯有沒有早餐吃。

(中時電子報)