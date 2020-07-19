網路傳出台中市有一名自日本返台的張姓男子，未依規定居家檢疫14天，指其7月即外出遊玩，對此，台中市府民政局長吳世瑋19日表示，該名張姓男子5月30日返台，依規定需居家檢疫至6月13日，已居家檢疫期滿，且居家檢疫期間並無異常情事。

網路相傳有一名台中市姓男子，居家檢疫期壯出遊，引發關切，市府立即訪查，這名自日本返台的男子，5月30日返台，依規定需居家檢疫至6月13日，已居家檢疫期滿，民眾若發現違法事實，不論是居家檢疫或隔離的個案，皆可提供相關事證，市府將儘速依規查證。

吳世瑋強調，居家檢疫者於居家檢疫期間手機皆有定位，一旦離開居檢場所，異常告警簡訊皆會通報警政、衛政及民政單位，各單位接獲通報，即共同至個案居檢地現場查看處理，避免居檢者任意離開居檢地而發生防疫破口。

吳世瑋提醒民眾，依《傳染病防治法》散播有關傳染病流行疫情的謠言或不實訊息，足以產生損害於公眾或他人者，可罰款300萬元以下罰金，請民眾提供任何資訊都需謹慎求證，以免觸法。

(中時 )