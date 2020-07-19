暑假期間，台中市警第二分局為防制青少年深夜遊蕩飲酒，發生打群架或酒駕事件，針對北區大型KTV等青少年聚集處所，於假期第1周周末深夜時段實施擴大臨檢，展現警方防制暴力犯罪及反酒駕之決心。

第二分局共動用40多名警力執行專案勤務，由副局長張傳忠督同分局長蔡元戎等，至北區公園路各家KTV、電子遊戲場、舞廳逐層逐間實施臨檢，並向顧客宣導酒後不開車；臨檢同時於周邊重要路段同步實施「封鎖式」路檢，以威力掃蕩臨檢方式，震懾不法分子，淨化轄區治安。

台中市警第二分局長蔡元戎表示，查緝犯罪為警察主要工作任務，毒品、酒駕及暴力犯罪令民眾深惡痛絕，對民眾生活及社會傷害甚鉅，是警方查緝重點，警方將在暑假期間，針對轄內KTV、舞廳、夜店、飲酒店等易滋事場所及特定營業場所。

實施1天多次及重點、密集方式臨檢，並結合周邊道路封鎖式路檢勤務及行政干預作為，有效發揮打擊犯罪震懾不法功能；針對街頭聚眾鬥毆及任何暴力犯罪，警方一定會強勢執法、快速打擊、迅速破案，並提醒家長應管教子女，切勿深夜遊蕩及涉足不當場所。

(中時 )