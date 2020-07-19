美食-KY旗下85˚C積極開發新品，搶攻疫後爆發的餐飲商機，因為口感酷似布丁，在網路爆紅的布丁蛋糕，現在到85˚C也可以吃的到囉！標榜口感Q彈綿密、入口即化的「手撕布丁蛋糕」，即日起全台上市，搭配精美紙盒和提袋包裝，美味又大方，年度堪稱最高CP值的百元伴手禮。

圓膨膨的蛋糕拿起來輕盈且鬆軟，輕輕一壓還會回彈，不過布丁蛋糕沒有布丁，全是因為它的口感很綿很Q彈，才會被稱為布丁蛋糕。雖然外型不華麗，但口感保證讓人驚豔，沒有特別的夾層餡料，不過蛋糕本身氣孔細緻，入口後還有微微的濕潤感，不用咬即可慢慢化開。尤其用手撕的方式吃蛋糕，更能感受到那種綿密Q彈的質感。

手撕布丁蛋糕即日起全台門市上市（離島除外），售價110元，還搭配精美紙盒和提袋，牛皮紙袋上簡單印著「手」、「撕」等字樣，簡單大方帶有淡淡的日式風格，堪稱最高CP值的百元伴手禮。

不論是拜訪親友伴手禮，還是好友聚餐來個飯後甜點，這款帶有濃濃懷舊風的85˚C手撕布丁蛋糕，大人小孩都喜歡。樸質綿密的口感，雖然沒有華麗的外表，但久嚐不厭的古早味風情，令人難以忘懷。

(中時 )