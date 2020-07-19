陳嫌被依槍砲罪嫌送辦，並擴大追查槍枝來源與持槍出門的動機。（翻攝畫面／胡欣男台北傳真）

台北市大安警分局17日晚間接獲民眾檢舉，臨江街通化夜市有男子車內疑有槍枝，警方到場發現車主不在，埋伏等待陳姓車主出現，陳見員警現身立即拔腿狂奔逃逸，員警狂追百米將他壓制，回車內取出3把改造手槍與子彈，全案依槍砲罪嫌送辦，並擴大偵辦其來源。

警方調查，46歲陳姓男子17日與女友逛夜市，大安分局接獲民眾檢舉，指陳的車輛違停，想上前察看有無聯絡方式，通知他移車，卻發現車內疑似有槍枝裝在包包裡，嚇得趕緊報案。

警方埋伏，遲遲等不到陳返回，於是假裝民眾，打電話要陳移車，趁陳現身時表明身分，陳拔腿往臨江夜市巷弄內跑去，所幸郭姓警員身為台北市警察局籃球隊球員，平日訓練有素，狂追百米，過程中陳嫌還丟擲1枚子彈企圖干擾追緝，最後仍順利壓制該嫌，並與後續支援警力將陳嫌逮捕。

警方於車內起獲改造槍枝3支、子彈28發，因陳幾年前曾在新北市犯下槍擊案，雖他供稱3把槍是朋友寄放，但警方研判是卸責之詞，攜槍出門恐是計畫犯罪，針對其槍枝來源與動機，全案刻由檢警深入偵辦。

(中時 )