二戰時期的女英雄面臨納粹暗殺、飛機失事、乳腺癌等生命危機時都安然度過，如今更是擊敗新冠肺炎！據《每日郵報》報導，9歲的二戰猶太女英雄安德魯（Joy Andrew），5月在英格蘭約克郡的養老院確診，2星期後被轉送到臨終關懷機構，然而，她卻在事後逐漸恢復活力，狠狠地打敗了病毒。

99歲的二戰猶太女英雄安德魯安然度過納粹暗殺、飛機失事、乳腺癌等生命危機，如今更是順利擊敗新冠病毒，圖非當事人。（圖／AP）

根據報導，安德魯在二戰期間加入英國輔助女子空軍軍團，同時在英國皇家空軍轟炸機司令部服役，不過在二戰結束後卻遭到暗殺，所幸她順利逃過一劫，經證實暗殺行動是納粹份子所為。

安德魯在二戰後成了曾是英國的國航，海外航空（BOAC）的第一批空姐，沒想到她所服務的班機竟重摔降在沙漠中，但是幸運的安德魯靠著貝都因人的援救活了下來，

幸運之神似乎對安德魯相當眷戀，包括她曾罹患乳腺癌，但她也成功戰勝病魔，如今年紀已老的安德魯，甚至打敗了新冠肺炎，雖然患有老年失智症的安德魯無法意識到自己「力抗病毒」，但她的家屬相當開心，並期待在11月22日慶祝她的百歲壽辰。

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(中時電子報)