全球第五大手機品牌vivo為提供更卓越的消費者體驗，繼年初進軍高雄夢時代後，本月25日正式開幕搶進科技品牌一級戰區–Syntrend三創生活園，這也是vivo全球首間採用全新第四代店格的智慧旗艦店，不同於一般手機專賣店，vivo台北三創體驗旗艦店結合三大時尚元素和四大智慧互動設計，希望帶給消費者最不一樣的「科技潮」體驗。

vivo也將於7／25開幕祭出史上最強絕殺優惠，當日憑振興三倍券購買指定機型，即可享加1元再送1機，以超划算價格一次帶走2支手機，並同步推出排隊優惠，限量18W雙向快充行動電源只要1折，讓消費者玩夠夠也樂購購。

全球第五大手機品牌 vivo 致力以「敢於追求極致，持續創造驚喜」的精神，提供消費者最頂尖的通訊服務體驗，不僅深受大眾喜愛，更榮登2020年台灣手機業成長最快速的品牌，銷量年增率高達173％。

耗資千萬台幣打造的vivo台北三創體驗旗艦店，採用寬敞明亮的營銷空間、0視角無阻礙設計，帶給消費者更怡然自得的體驗場所。全店以大面積銀色牆面為主，展現現代科技感和高端時尚的格調，並以白色系搭配大地木紋色設計，打造簡潔卻又不失溫暖的科技空間，30坪室內空間將場域劃分為展示體驗區、產品交機區、週邊配件區，vivo帶給消費者從產品體驗、購機挑選、電信申辦、主題課程等全面性的完整服務。

vivo表示，vivo三創智慧體驗旗艦店除了針對不同產品特色和客群，設計主題式體驗課程，讓消費者更了解產品功能外，更引進四大智慧互動設計，讓消費者享受截然不同的優質購物體驗。

(中時 )