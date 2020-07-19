中央氣象局在今天下午3點13分於台北地區觀測到39度溫度，為設站124年以來7月新高，同時是繼2013年8月8日的39.3度溫度以來，不分月份的新高，此外，中央氣象局也針對雙北市及南投縣發布第二次的紅色燈號，未來幾天仍不排除有連續出現38度極端高溫的機率。

中央氣象局預報員王品翔表示，今天由於太平洋高壓製造條件強烈，加上臺北盆地的關係，海風要吹拂至台北較不容易，加上都市熱島效應，水泥建築多、排放廢氣等影響，形成台北今天突破39度的局面。

至於未來一周，王品翔說仍不排除會出現38度以上的極端高溫，畢竟這幾天的趨勢就是太平洋高壓會逐漸增強，因此內陸區域、靠近山區的平地縱谷地區都容易出現36度以上高溫，甚至是有出現38度極端高溫的可能。

降雨方面，王品翔指出僅有這2天全台的午後熱對流會較為旺盛，周二至周五太平洋高壓完全發展起來後，北部的午後熱對流發展將被抑制住，屆時午後降雨機率就會以中南部為主。

(中時 )