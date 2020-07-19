新北市政府於「2020全球仿生設計競賽－台灣海選」中增設3項新北在地議題，市長侯友宜（中）19日表揚獲獎團隊。（葉書宏攝）

新北市政府於「2020全球仿生設計競賽－台灣海選」中增設3項新北在地議題，市長侯友宜（中）19日表揚獲獎團隊。（葉書宏攝）

台灣大學跨系團隊以翅果為原形，加上來自鯨鬚板、鸚鵡螺的靈感，設計出作品「Samara2 」，設計出垂直式海洋垃圾收集裝置，榮獲2020年「新北市永續漁業創新奬」。侯友宜19日出席頒獎，他強調，用大自然的智慧，善用科技的能量，來解決新北市現在面臨海漂垃圾、空汙、節電等問題。

新北市政府持續以永續發展為目標，與台灣仿生科技發展協會合作，於「2020全球仿生設計競賽－台灣海選」中增設3項新北在地議題，今（19日）市長侯友宜到場聆聽獲獎團隊作品概念，並頒贈獎狀及獎金，表揚學生永續創新思維。

今日獲獎團隊一一介紹作品概念，侯友宜仔細聆聽，笑稱「好像上了一堂自然生物課」，他表示，市府與台灣仿生科技發展協會合作，在全球仿生設計競賽中增設特選子題，分別為「新北市永續漁業創新獎」、「新北市蛻變交通獎」以及「新北市永續節能獎」，邀請學生師法自然，以永續思維解決新北在地問題。侯市長說，新北市有山有海，地形地貌豐富，儼然是台灣縮影，「落實經濟成長、社會進步，也要記得環境保護」，市府將持續推動環境永續發展，保護新北市獨特景致。

台灣仿生科技發展協會孫智麗理事長表示，協會以遵循自然、善用科技為宗旨，推動仿生科技(Biomimicry)應用，自2015年便積極舉辦「全球仿生設計競賽－台灣海選」，廣邀大專院校學生發揮永續創新能量，今年與新北市政府合作，增設三項子題，獲獎團隊也將報名參與「2020全球仿生設計競賽」，與其他國際好手爭取最高榮譽。

2020年「新北市永續漁業創新獎」由台灣大學跨系團隊獲得，作品「Samara2」以翅果為圓形，加上來自鯨鬚板、鸚鵡螺的靈感，以最少能量及材料，垂直蒐集海洋垃圾。

「新北市蛻變交通獎」由成功大學以作品「RICOCHET」獲得，綜合來自鯨魚、紅鶴、纓鰓蟲、招潮蟹、人鼻等生物智慧，為排氣管設計粒子收集器，過濾、收集引擎燃燒產生的PM2.5。

「新北市永續節能獎」則由中興大學以作品「Green City」獲得，團隊受植物絨毛、松鼠等動物啟發，運用仿生概念提升傳統綠牆效能。

(中時 )