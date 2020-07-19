立法院臨時會17日行使監察院人事同意權投票，藍綠陣營爆發多次肢體衝突，其中，國民黨立委葉毓蘭和民進黨立委邱議瑩爆發激烈衝突，葉毓蘭還抓住邱議瑩的頭髮。

立法院臨時會監察院人事同意權投票，立法院長游錫堃宣布，請工作人員布置開票所，這時藍委搬出水球丟向主席台，企圖阻止投票，接著藍委再度發動攻勢拆除票匭，並與綠委爆發激烈衝突。

其中，國民黨立委葉毓蘭與民進黨立委邱議瑩疑因互丟水球，而大打出手，葉毓蘭一把抓住邱議瑩頭髮，在旁的賴品妤看到後上前救援，其他立委也趕忙加入勸阻，才順利將兩人分開。

葉毓蘭嗣後受訪時指出，當時在丟水球的時候，邱議瑩突然往她的方向衝過來，為了保護自己，她本能反應把邱議瑩「抓起來」，並奉勸要攻擊的她人離她遠一點。

臉書粉絲專頁「說了打綠」把葉毓蘭的照片與功夫明星照片合成，化身為「葉教授」，並表示「看了開心」！「說了打綠」粉專小編說，立院這種場合，一整個也很想開扁！

葉毓蘭日前在臉書指出，1976年夏天，她從北一女畢業進警官學校，開始接受軍事化訓練，除了每周四個小時的柔道、跆拳社外，還有擒拿體育的課程。過去幾十年，她一向動筆不動手，也「希望各位不要期待我會成為立法院的葉問」，她說當年所受的教育訓練，是要降魔伏妖、為民除害、保護弱勢的。

(中時電子報)