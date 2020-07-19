「3X3 EXE聯盟賽國小籃球營」現場還有「國小籃球營」活動，讓小小球員體驗與籃球員打球的快感。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

「3X3.EXE聯盟賽台中站」18、19日兩日在台中市政府台灣大道大樓中央區挑高川堂登場，「台中夢想家青年隊」勇奪南區組前2回合冠軍，球員邱子軒奪得MVP，網路籃球紅人「噠噠噠」冠杰親臨現場與球員互動，一對一現場示範「噠噠噠」腳步，炒熱現場氣氛。

今日除進行賽事，現場還有「國小籃球營」活動，讓小小球員體驗與籃球員打球的快感。

台中市政府運動局長李昱叡表示，恭喜地主隊台中市夢想家青年隊留下台中站冠軍，籃球是青年少最喜歡的運動之一

，市府成功爭取到國際籃總FIBA認證的賽事到台中，藉此與民間團隊攜手，將台中打造成世界知名的「3對3城市」。

網路籃球紅人「噠噠噠」冠杰昨日參與3對3現場活動，和星動銀河旅站劉衍謙及夢想家青年隊邱子軒，一對一現場示範「噠噠噠」腳步，並擔任罰球比賽關主，吸引許多民眾前往合影留念。

「國小籃球營」今日於市府1樓挑高中央川堂登場，台北派克隊優秀選手擔任3X3.EXE聯盟賽國小籃球營教練，讓小朋友學習3X3籃球知識與技能；下午登場的是北區賽事，精彩可期，歡迎球迷一起為選手加油吶喊！

(中時 )