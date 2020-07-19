伊能靜日前在陸綜《乘風破浪的姐姐》展現唱跳功力，讓她再創演藝事業高峰，不過伊能靜在另一個真人秀《婆婆和媽媽》中，則溫馨曝光她與丈夫秦昊、婆婆的生活日常，一家人真實互動狂圈粉，不過秦昊媽媽卻不禁感嘆「吃藥爭先恐後，自己覺得可笑」，讓伊能靜聽了超揪心。

伊能靜在節目中帶著婆婆外出走走，在回程路上，秦昊媽媽突對媳婦感嘆，自己和秦昊爸爸鍛鍊身體，為了就是以後給秦昊和伊能靜少添負擔「現在早上我們倆吃藥是爭先恐後，有的時候我都自己覺得可笑，好像誰少吃、誰吃虧那感覺」，伊能靜在旁心情複雜、臉揪成一團。

秦昊媽媽接著不禁指自己年紀和身體已大不如前「現在只爭朝夕，每天盡量給自己活得踏實一些」，而伊能靜聽了忍不住打岔「說什麼呀」，不希望婆婆說喪氣話。而秦昊媽媽事後也感性吐心願，現在孫女才4歲「我以後還想跟她們多走一走」，表示自己多活一天，對全家也是一種安慰。

(中時電子報)