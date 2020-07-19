和苑三井花園飯店首間海外日系旅宿落腳台北，處在交通便捷的台北忠孝東路上，捷運忠孝新生站(板南線、中和新蘆線)旁，從捷運出口走路只需約1分鐘，包含三間主題概念房、空中大浴場、花園預計8/18試營運。

和苑三井花園飯店遠遠即可望見猶如弦樂器上跳躍琴弦般的飯店外觀，就是由活躍於海內外的建築師柯宏宗親自操刀設計的。彷彿透過音樂與路過的行人及顧客對話，讓來訪的顧客感受到飯店所傳達的親切溫度。

以台灣人心中的故鄉，台灣南部地區依舊常見，最真實平凡卻也最有台灣味的紅磚瓦屋為意象所設計的「好想故鄉Nostalgic」。(圖/品牌提供)

以台灣水果、台式馬卡龍、孩時最愛的零食等等元素所裝飾繽紛粉嫩的「好饗甜甜Sweets」。(圖/品牌提供)

而為了讓海外旅客感受充滿台灣味的住宿體驗，本飯店特別邀請知名室內設計師齊藤烈規劃三間概念客房。模擬最受觀光客歡迎，充滿台灣懷舊魅力的景點九份的「好嚮九份Retro」;以台灣水果、台式馬卡龍、孩時最愛的零食等等元素所裝飾繽紛粉嫩的「好饗甜甜Sweets」;以台灣人心中的故鄉，台灣南部地區依舊常見，最真實平凡卻也最有台灣味的紅磚瓦屋為意象所設計的「好想故鄉Nostalgic」。

日系義大利料理JAPOLI進駐，為所有住宿旅客提供豐盛與營養美味兼備的早餐。(圖/品牌提供)

現在疫情期間無法體驗日式大浴場的旅客，和苑三井花園飯店特別於頂樓規劃了都會中的飯店難得有的大浴場，一邊泡澡一邊觀賞模擬延綿的台灣山脈為設計的空中花園造景，以及眺望台北地標101的美麗夜景。入住後到了隔天也能享受美味早餐，引進知名日系義大利料理JAPOLI進駐，為所有住宿旅客提供豐盛與營養美味兼備的早餐。不僅是住宿旅客，JAPOLI餐廳亦接受午、晚餐對外營業，以滿足更多饕客的味蕾。

(中時電子報)