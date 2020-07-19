黃仲平利用號稱單眼級別的韓國品牌照相手機，幸運拍下號稱北半球最亮的NEOWISE彗星。(黃仲平提供／吳建輝彰化傳真)

黃仲平不藏私，分享撇步要「打開夜間模式、光圈1.5、快門3秒、ISO1000」。(黃仲平提供／吳建輝彰化傳真)

黃仲平說拍攝星星切記要遠離光害，也要注意雲層變化。(黃仲平提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣竹塘國中校長黃仲平熱愛攝影，平時多半利用專業單眼相機拍攝行星，日前校長入手號稱單眼級別的韓國品牌照相手機，心血來潮的他前天利用手機拍到彗星，並貼在臉書與大家分享，讓網友驚呼實在太強，黃仲平說，這顆NEOWISE彗星號稱北半球最亮，他從月初開始等待，沒想到能順利用手機拍下，很幸運。

黃仲平表示，照片是他17號拍到的，當天守在手機前面大概半小時左右，但其實11號雲層較散，更適合拍攝，但當時手機模式沒有選好，沒有順利拍到，17號剛好出現時間長，他又挑戰一次，開啟手機手動模式，順利讓他拍到。

「打開夜間模式、光圈1.5、快門3秒、ISO1000」黃仲平不私藏說，拍攝星星切記要遠離光害，也要注意雲層變化，像昨天雲層較厚就不適合，而這幾天方位都落在北斗七星附近，大月西北方向，晚間7點左右，未來整個月中部地區應該都能看見。

C／2020 F3 (NEOWISE)彗星，事實上今年三月才被美國太空總署發現，是23年來發現北半球最亮的慧星，日前通過近日點才被NASA的探測器給拍下，而(NEOWISE)彗星屬於長週期慧星，NASA估計下次出現靠近地球，可能要6、7千年以後了。

(中時 )