香港特首林鄭月娥19日表示，香港在當日新增確診病例超過100，創單日新高，目前疫情相當嚴峻。同時，香港公務員從明日起居家工作，相關措施將維持一周。

林鄭月娥透露，各個政府部門明日起只會提供應急及必要之措施，大部份臨櫃服務將會暫停。

林鄭月娥稱，自7月初爆發新一波爆疫情後，香港已累計確診519起病例，其中411起為本土確診病例，其餘108起為境外輸入病例，新爆發疫情擴及各行各業以及不同群組，所涉行業也眾多。

(工商 )