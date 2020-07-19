英國禁止中國電信設備商華為參與當地5G網路建設，消息人士稱，英國政府正計畫與日本供應商合作，以建立5G網路。

日經亞洲評論報導，英國官員在東京向日本官員表示，日本電氣公司（NEC）和富士通集團可能會取代華為，成為英國5G網路設備的供應商。英官員已經要求日方提供支持，以提高5G網路的技術和成本效率。報導指出，英國希望讓日本公司與愛立信、諾基亞等歐洲供應商展開競爭，以推動開發適合英國電信公司採用的低成本產品。

自英國政府決定明年起禁止行動營運商購買5G設備後，英國政府官員在16日會見日本政府機構代表尋求合作。日方亦認為與英企合作有必要。目前，華為、愛立信、諾基亞三間公司控制了全球5G近80％的市場，日本的NEC和富士通比例不到1％。消息人士指，NEC已正在與英國正在討論、而富士通的消息人士表示，該公司正在尋求在歐洲銷售其產品的機會。

(工商 )