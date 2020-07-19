（越捷航空將再度參與撤僑專機。圖／越捷提供）

越南航空台灣公司與越捷航空台灣總代理金遠東旅行社證實，兩航將分別在本月20日與28日分別派撤僑專機來台，預計載回535名越南民眾，但是人力仲介商指出，就算再派十架撤僑專機也不夠用。疾管署副署長莊人祥指出，目前約有3千多名越南民眾等著回越南。

莊人祥分析，各國邊境管制都沒有針對自己國民，越南比較特殊，3月中起鎖國，連自己國民都不准入境，因此才會有大批越南民眾滯留在他國。根據移民署6月間發布的訊息顯示，該署全台收容所爆滿，其中越南來台簽證預期移工超過千人。

越籍航空公司在台高階指出，近期人力仲介商也自行接洽航空公司，在申請撤僑包機，主要是不光是逾期移工，有些工廠因為新冠肺炎影響接單量，為減少移工用量，不願意延長聘用逾期的移工，估計機票與6千元的核酸檢驗費，外加返回越南後14天的防疫旅館費用，共需花費約2.5萬元，是疫情發生前的五倍支出。

越南航空20日撤僑專機是以正班機形式申請飛行，將派A350-900載回305人，越捷航空28日的撤僑專機，將派A32客機載回230人。越南航空與越捷航空分別在5月29日與7月7日分別執行過一次撤僑專機，載回344與240名旅客。

至於原預期本月內可以達成台越雙方相互放寬邊境管制措施一事，莊人祥表示目前還沒有結果，目前也還未考慮到旅遊泡泡，開放重點是放在商務客。

(工商 )