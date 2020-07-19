日職台灣投手陳冠宇與宋家豪都在今日繳出好投，後援2局不約而同讓對手6上6下出局，而火腿台將王柏融則是在昨日4支0、打擊率下降到1成後，今日整場坐滿冷板凳。

火腿隊與羅德隊進行6連戰最後一場，羅德隊先發投手有吉優樹在第3局「一局爆」，連被敲5支安打，包含中田翔一發全壘打，單局失4分，下一局就由陳冠宇接手中繼，主投2局雖然有被敲安，但隨後讓上一打席開轟的中田翔擊出雙殺打，變相6上6下順利完成任務，並送出2次三振，自責分率為2.70。

而火腿隊打者王柏融還在苦苦掙扎，昨日打擊交白卷，打擊率下降到1成後，今日不但沒在先發名單上，也沒獲得替補上場機會，這次與羅德隊系列賽共有6場，不過僅有昨天在先發中。最後火腿隊靠中田翔、渡邊亮全壘打，以9比2擊敗羅德，系列賽拿下3勝3敗。

而另一地樂天與西武之戰，樂天先發投手岸孝之僅投2.1局就失5分提前退場，接手的安樂智大撐完1.2局無失分之後，就將投球任務交給宋家豪，他雖然一上場就保送對手，但同樣製造雙殺解除危機，總計投2局也讓對手6上6下，有1次三振，目前自責分率僅2.08，最後樂天在第7局靠内田靖人滿貫炮，單局攻下6分逆轉，以9比5戰勝西武。

(中時 )